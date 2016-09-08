Brexit sonrası nefret suçlarında rekor artış

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı verdiği 23 Haziran'daki referandumunun ardından ülke çapında nefret suçları yüzde 58'lik artışla rekor düzeye ulaştı.

Üst düzey polis yetkililerinin üye olduğu konseyin verilerine göre, Temmuz ayının son haftasında 1,863 nefret suçu vakasıyla geçen yıla kıyasla yüzde 49 oranında bir artış yaşandı.

Bundan bir hafta sonra ise nefret suçları 1,787 vakayla zirve yaparak yüzde 58 artış oranında artış gösterdi.

Guardian gazetesinin haberine göre polise intikal eden nefret suçları şikayetleri 23 Haziran referandumunun hemen ardından yüzde 46 oranında artmıştı. Ancak son veriler bu suçlardaki artışın sürdüğünü gösteriyor.

Buna karşın Ağustos'un üçüncü haftasında 1,384 nefret suçu vakası yaşandı ve bu geçen yıl aynı döneme kıyasla sadece yüzde 16'lık bir artışa işaret ediyor.

Nefret suçlarındaki artışa karşın polis şefleri artık bu alanda haftalık raporlar yayınlamayacaklarını açıkladı.

Polis Şefleri Konseyi'nin nefret suçları biriminin başındaki Mark Hamilton "Bu nefret suçlarının bir öncelik olmadığı anlamına gelmiyor. Toplumumuzda bölünmeler olduğunu ve gerilimlerin yaşanabileceğinin farkındayız. Polis güçleri olası gerilim olaylarına güçlü yanıt vermeye devam edecek" dedi.

Konsey'in rapor ve açıklamaları Polonyalı bakanların bulunduğu bir heyetin İngiltere'yi ziyaret ettiği haftaya denk geldi.

Polonyalı yetkililer İngiltere'de geçen hafta Essex bölgesinde Polonyalı Arkadiusz Jozwik'in öldürülmesinin ardından ülkede yaşayan Polonyalı göçmenlerin güvenliği konusunda temaslarda bulunuyor.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararı verdiği referandumunun hemen ardından ülkede yaşayan göçmenlere karşı saldırılarda artış yaşanmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamento içişleri komisyonunda yaptığı açıklamada rakamların 2015 yılındaki oranlara döndüğünü söyledi.

Rudd "23 Haziran sonrası suç olaylarında bir sıçrama oldu. Sayıların geçen yılki seviyeye döndüğünü söylemekten memnunum. Konuyu dikkatle izliyoruz. Nefret suçlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.