Brexit sonrası ilişkileri geliştirme çalışmaları: Prens William, BAE'ye gidiyor

Britanya tahtında ikinci sırada olan Prens William, füze ve drone saldırılarının yaşandığı eski İngiliz himayesi Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret ediyor.

Euronews’da yer alan habere göre, Kensington Sarayı, Cambridge Dükü Prens William’ın BAE’ye ilk ziyaretini duyurdu.

Altı emirlik, 50 yıl önce İngiliz himayesinden çıkıp federasyona katılmıştı. Yedinci emirlik de federasyona 1972 yılında katılmıştı.

Prens William’ın, Britanya Dışişleri Bakanlığı yönlendirmesiyle yaptığı ziyaretin, Brexit sonrası Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirme amacı taşıdığı belirtildi.

BAE, geçen yıl Britanya’ya 10 milyar pound yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu.

BAE’de son günlerde Husiler’in füze ve dron saldırıları artıyor. BAE, Yemen’de İran destekli Husiler’e karşı Suudi Arabistan liderliğindeki askeri koalisyonun bir parçası.