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Ekonomi

Brexit oylamasına doğru Avrupa hisse senedi piyasaları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta Parlamento'ya sunacağının açıklanmasıyla, Avrupa hisse senedi piyasaları yükseldi

07 Ocak 2019 14:37

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit anlaşmasını 15 Ocak’ta Parlamento\'ya sunacağının açıklanmasıyla, Avrupa hisse senedi piyasaları yükseldi. Brexit anlaşması haberinin yanı sıra, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin de iki ülke arasında görüşüleceği toplantı da piyasaları olumlu etkiledi.
       - FTSE yüzde 0.35,
       - DAX yüzde 0.33,
       - CAC yüzde 0.45 ve
       - Suro Stoxx yüzde 0.26 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.26 değer kazanarak 1.1432 düzeyine yükseldi.

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