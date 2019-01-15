T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Brexit oylamasına doğru ABD piyasaları açılış öncesinde yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasının oylanması beklenirken, açılış öncesinde yükselişte

15 Ocak 2019 16:33

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – ABD hisse senedi piyasaları, Birleşik Krallık Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasının oylanması beklenirken, açılış öncesinde yükselişte.
Birleşik Krallık Hükümeti’nin anlaşmasının parlamentoda onaylanmama ihtimali yüksek olarak görülürken, bu durumda ülkenin geleceği hakkındaki, anlaşmasız bir Brexit ya da Brexit’in iptal edilmesi gibi belirsizlikler devam edecek.
ABD hisse senedi piyasalarında açılış öcesi durum şöyle;
       - Dow Jones yüzde 0.36,
       - Nasdaq yüzde 0.45 ve
       - S&P yüzde 0.25 arttı.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.38 değer kazanarak 1.1428 değerine yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirOcak DHAABDBirleşik Krallık Parlamentosunun BrexitBirleşik Krallık HükümetininBrexitBrexitinDow JonesNasdaqS&PDolar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24