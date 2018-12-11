Brexit oylaması için son gün 21 Ocak

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in, Brexit anlaşmasını Avam Kamarası’na sunması için son tarihin 21 Ocak olarak kararlaştırıldığı duyuruldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, May’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, May’in dün ertelediği Brexit anlaşmasını Avam Kamarası’na yeniden sunmak için son gününün 21 Ocak olduğu belirtildi.

May’in sözcüsü, May’in Brüksel ile prensip olarak bir anlaşmaya varamaması durumunda AB’den Çekilme Yasası’nı inceleyerek \"21 Ocak’a kadar\" Avam Kamarası’na konuyla ilgili bir açıklamada bulunması gerekiyor.