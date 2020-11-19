T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brexit müzakerelerine Covid-19 nedeniyle zorunlu ara

Müzakerelerin kısa bir süre içinde yeniden başlaması bekleniyor

19 Kasım 2020 23:11

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerine, bir müzakerecide yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle ara verildi.

ETİKETLER

ABİngiltereBrexitAvrupa BirliğiMichel BarnierDavid Frost
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24