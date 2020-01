Brexit müzakerelerinde ikinci aşama: Özellikle zor olacak

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) liderleri, İngiltere'nin birlikten ayrılma (Brexit) müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilmesinde anlaştı. Bu aşamada İngiltere ile AB arasındaki ilişkilerin gelecekte nasıl olacağı masaya yatırılacak. Tartışılacak konular arasında geçiş süreci ve ticari ilişkiler de var.

AB liderleri İngiltere'ye geleceğe ilişkin niyetleri konusunda "daha açık olma" çağrısı yaparken, birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun başkanı Jean-Claude Juncker de Brexit müzakerelerinde ikinci aşamanın "özellikle zor olacağı" uyarısında bulundu. Juncker, AB'nin önceliğinin müzakereleri ilerletmeden önce "anlaşmayı resmiyete dökmek" olduğunu söyledi.

Tusk'tan May'e tebrik

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise bugün alınan karar sonrası Twitter hesabından İngiltere Başbakanı Theresa May'i tebrik etti.

BBC Siyaset editörü Laura Kuenssberg'e göre bu mesaj, Brexit sürecinde önemli bir an.

"AB'den yumuşak ve düzenli çıkış için önemli bir adım"

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Theresa May de AB'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Theresa May, AB'den "yumuşak ve düzenli çıkış" yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi. May, İngiltere'nin AB ile ilişkilerini uzun vadede şekillendirecek müzakerelere her iki tarafın da "yaratıcı ve azimli yaklaşmasını" istiyor.

AB internet sitesinden müzakerelerin ikinci aşamasına ilişkin yönetmeliği yayımladı. Taraflar arasında ekonomik işbirliğinin geleceğine dair görüşmelerin Mart ayından önce başlaması beklenmiyor. Üç sayfalık belgede, İngiltere'den geçiş sürecinde Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını kabul etmesi ve serbest dolaşıma izin vermesi isteniyor. İngiltere'den ayrıca AB ile ilişkisinin geleceğine dair pozisyonuna açıklık getirmesi talep ediliyor.

Taraflar Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında İngiltere ve AB vatandaşlarının hakları, "boşanma faturası" ve Kuzey İrlanda-İrlanda Cumhuriyeti sınırı konularında anlaşmaya varmıştı.

Varılan anlaşma uyarınca AB'deki İngiltere ve İngiltere'deki AB vatandaşlarının hakları korunacak, Kuzey İrlanda-İrlanda Cumhuriyeti sınırı "gevşek" olacak, İngiltere'nin AB'ye yapacağı ödeme en az 35 milyar sterlin olacak.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmayı hedefliyor.