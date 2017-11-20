Brexit’in Britanyalılara maliyeti artıyor

Çeviri- Gonca Tokyol

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı aldığı referandum sonrası, pound’un değeri yaklaşık yüzde 10 azalırken; ülkedeki enflasyon ise Haziran 2016’daki yüzde 0.4’lük orandan, Ekim 2017’de yüzde 3.0’a çıktı.

Sputnik International’ın haberine göre, Ekonomik Performans Merkezi (Centre for Economic Performance) tarafından yapılan bir araştırma, Brexit’in artan fiyatlar nedeniyle ülkedeki hane halklarına yıllık maliyetinin Haziran 2017 itibariyle yaklaşık 404 pound olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Brexit, artan enflasyon oranları, sterlin’in diğer paralar karşısında değer kaybetmesi, Britanyalıların gelirlerinin azalması ve yaşam standartlarının düşmesiyle birlikte, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan ülke halkını negatif etkiledi.

“Yüksek enflasyon ücretlerdeki gerçek büyümeyi azalttı. Referandumun etkisi, enflasyonla birlikte bir işçinin ücretinden yıllık 448 pound kesilmesi anlamına geliyor” denen araştırmanın açıklama metninde, Britanya’daki işçilerin Brexit sonrasında her ay neredeyse bir haftalık ücretlerini kaybettiği ifade edildi.

Birleşik Krallık, geçen yıl 23 Haziran'da yapılan referandumda yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. Resmi olarak haziran ayında başlayan görüşmelerin, 2019 Mart sonunda nihayete erdirilmesi planlanıyor.