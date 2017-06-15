Brexit müzakereleri pazartesi başlıyor

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile AB Komisyonu'nun Başmüzakerecisi Michel Barnier'in, Avrupa Birliği'nden çıkış müzakerelerini 19 Haziran pazartesi günü başlatma konusunda mutabık olunduğu açıklandı.

Londra ve Brüksel'in ortak açıklamasında tarafların Lizbon Antlaşması'nın "bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilmesi" ile ilgili 50'ici maddesini pazartesi günü uygulamaya koyacakları belirtildi.

Müzakerelerin Mart 2019’da sonuçlandırılması hedefleniyor. Öncelikli konular arasında Britanya'da yaşayan AB vatandaşlarının ve AB ülkelerinde yaşayan Britanya vatandaşlarının hakları, 40 yıllık üyelik süreciyle ilgili olarak mali konular, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında oluşturulacak sınır ve gümrük uygulamaları gibi çeşitli gündem maddeleri bulunuyor.

23 Haziran 2016 tarihinde İngiltere ve Cebelitarık'ta yapılan yapılan oylamada vatandaşların yüzde 51'i AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

Başbakan Theresa May Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrasında Brexit müzakerelerinin gelecek hafta başlayabileceğini söylemişti.

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AP/Reuters/EC/ÇÖ