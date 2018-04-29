Brexit müzakereleri AB'nin hazırladığı çerçevede ilerleyecek

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması (Brexit) için Pazartesi günü Brüksel'de başlayan görüşmelerin ilk günü tamamlandı.

İlk günün ardından AB Başmüzakerecisi Fransız Michel Barnier ile İngiltere AB Bakanı David Davis kameraların karşısına geçerek, ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında, görüşmelerin AB'nin hazırladığı çerçevede öngörülen sıralı şekilde yapılması konusunda uzlaşmaya varıldığı izlenimi verildi.

AB, görüşmelerin 'geri çekilme, ilişkilerin geleceği ve geçiş dönemi' olmak üzere üç aşamada ve sıralı bir şekilde yapılmasını önermişti. İngiltere ise özellikle geri çekilme ve ilişkilerin geleceği konuları başta olmak üzere tüm bu aşamaların paralel yürütülmesi gerektiğini savunuyordu.

İkilinin düzenlediği basın toplantısında, ilk etapta görüşmelerin odağının vatandaş hakları, Brexit'in mali boyutu ve 'sınırlarla ilgili diğer meselelerin' oluşturacağı belirtildi. Bu üç konu da AB'nin hazırladığı sıralı müzakere sürecinin ilk aşamasını oluşturuyor.

Barnier, ilişkilerin geleceğiyle ilgili görüşmelerin AB Konseyi'nin diğer konularda 'yeterli ilerleme sağlandığına' karar vermesi halinde başlayacağını söyledi.

Barnier, müzakere sürecinin üç aşamada ve sıralı bir şekilde ilerlemesi karşılığında İngiltere'ye herhangi bir taviz verip vermediklerine dair bir soru üzerine ise AB'den ayrılmak isteyenin İngiltere olduğunu ifade ederek, her iki tarafın da 'aldıkları kararların sorumluluğunu üstlenmesi ve sonuçlarına katlanması gerektiğini' vurguladı.

AB Başmüzakerecisi, "Mesele cezalandırma ya da intikam alma değil. Esas olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma ve 43 yıl boyunca sabırla inşa edilen ilişkileri en başa sarma kararını uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

Brexit Bakanı Davis ise varılan uzlaşmanın İngiltere'nin 'zayıflığını' ortaya koyduğu yönündeki değerlendirmelerin doğru olmadığının altını çizdi ve bunu hükümetin ticaret ve çıkış görüşmelerini paralel yürütme amacına 'tamamen uygun' olduğunu vurguladı.

Davis, "Önemli olan ne zaman başladığı değil, nasıl biteceğidir" dedi.

İngiltere, 29 Mart 2017'de AB'ye yazdığı mektupla üyelikten ayrılmayı düzenleyen 50'nci maddeyi işletmeye başladı.

Bu da, anlaşma olsun olmasın İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB üyeliğinden ayrılacağı anlamına geliyor.