 Brexit karşıtları Londra'da yürüyüşe başladı

Celal Sönmez / Londra, 20 Ekim (DHA) – Birleşik Krallık’ta, iktidar ve muhalefet partilerinden ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) karşıtları, Londra’da büyük bir yürüyüş düzenledi

Brexit konusunda yeni bir referandum yapılmasını talep eden gruplar, Başkent Londra’nın merkezindeki Park Lane bölgesinde toplanıp, Parlamento’ya doğru yürüyüşe başladılar.

“Geleceğe Bizimle Yürü – Halk Oylaması İstiyoruz” başlığıyla düzenlenen mitinge, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yanı sıra, ana muhalefet İşçi Partisi ile Yeşiller Partisi ve Liberal Demokrat Parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da katıldı ve yürüyüş sonunda gerçekleştirilecek mitingde bir konuşma yapması bekleniyor. (Fotoğraflı)

