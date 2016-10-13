Brexit İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin gündeminde

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) Yüksek Mahkeme'nin gündemine taşındı.

Mahkeme, Brexit sürecinin Parlamento onayı olmadan resmen başlatılıp başlatılamayacağı hakkında hüküm verecek.

Bir grup İngiltere vatandaşı, Brexit kararının parlamento onayı olmaksızın yürürlüğe giremeyeceğini savunarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

Hükümet ise kendisine dış ilişkiler, savunma ve milli güvenlik alanlarında yetki veren 19. yüzyıldan kalma bir uygulamayı öne sürerek Brexit süreci için parlamento onayına gerek olmadığını savunuyor.

Tüm tarafların dinleneceği oturuma yargıç Lord Roger Thomas başkanlık edecek.

Hükümeti dava edenlerin başında yatırım şirketi bulunan Gina Miller, Londra'da kuaförlük yapan Deir Dos Santos, People's Challenge isimli girişim ve Fair Deal for Expats isimli kampanya grubu geliyor.

Davacılar parlamento onayı olmaksızın hükümetin yetkilerini kullanmasının parlamenter egemenliğe ve ülkenin anayasal düzenine aykırı olduğunu savunuyorlar.

Bugün başlayan duruşmada önce davacıların, Pazartesi günü de hükümetin avukatları dinlenecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün Avam Kamarası'nda yapılan oturumda Brexit üzerine parlamento tartışmalarına açık olduğunu söylemişti.

Ancak May sürecin başlatılmasının parlamentoda oylanmasına karşı çıkmıştı.

İngiltere, AB Lizbon Antlaşması'nın birlikten çıkmayı düzenleyen 50. maddesini yürürlüğe soktuğu tarihte ayrılma süreci başlamış olacak.

May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin konferansında bu süreci Mart ayı sonundan önce başlatacakların söylemişti.