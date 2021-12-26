Brexit'in birinci yılında anket: 10 kişiden 6'sı, işlerin kötüye gittiğini söylüyor

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının üzerinden bir yıl geçmesiyle, yapılan bir ankette 10 kişinden 6’sı, “Brexit’in kötü gittiğini” söyledi.

The Observer için yapılan ankette, Britanya’nın AB’den ayrılığının yıl dönümünde kamuoyunun Brexit hakkındaki görüşlerine yer verildi.

Ankete göre, 2016 yılında ayrılmak için oy kullananların yüzde 42’si, Brexit’in dönüştüğü durumla ilgili olumsuz görüşleri olduğunu söyledi.

Ayrılma yönünde oy verenlerin yüzde 26’sı, işlerin beklediklerinden kötü gittiğini söylerken Brexit için oy verenlerin yüzde 16’sı, durumun kötüleşmesini beklediklerini ve bunun gerçekleştiğini söyledi.

Anket genelinde katılımcıların yalnızca yüzde 14’ü Brexit’in beklediklerinden iyi sonuçlandığını söyledi.