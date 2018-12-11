Brexit için kritik tarih belli oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını açıkladı.

TIKLAYIN - Dünya basınında bugün | Dünya Brexit ve May'i konuşuyor

Bu açıklama May'in oylamayı Mart 2019'a kadar erteleyeceği iddialarını çürüttü.

İngiltere Başbakanı May, Brexit anlaşmasıyla ilgili oylamanın ertelendiğini açıklamış, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan anlaşmanın mevcut şartlarda Parlamento'da büyük farkla reddedileceğinin anlaşıldığını söylemişti. May, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, mevcut anlaşmaya en büyük itirazın Kuzey İrlanda konusunda geldiğini belirtmişti.