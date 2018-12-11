Dünya basınında bugün | Dünya Brexit ve May'i konuşuyor

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca

Dünya, bir güne daha İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki bitmek bilmeyen boşanma sürecinde yaşanan gelişmelerle uyandı. Avrupa ve dünya medyasının gündeminde, AB liderleri ile varılan çıkış anlaşmasını bugün parlamentoya sunması beklenen Başbakan Theresa May'in, onay alamayacağının belli olması sonrasında aldığı 'geri çekilme' kararı var.

11 Aralık 2018 tarihinde dünya basınından önce çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Çaresiz May B planını meydana çıkardı: Zaman kazanmak

Financial Times | May, Brexit anlaşmasının başarısızlığının ardından yardım için yüzünü AB'ye döndü

New York Times | Yenilgi ile yüzyüze gelen Theresa May, Parlamento'nun Brexit oylamasını geciktirmeye çabalıyor

Bild | Putin'in eski Stasi (Eski Doğu Almanya istihbara kurumu) kimliği bulundu

Haaretz (İsrail) | Muhalif Türkler rejimin onları nasıl 'ortadan kaybetmeye çalıştığını' anlattı

The Washington Post | Sıradan Nijeryalılar barışı sağlıyor

Al-Arabiya (BAE) | Suudi Veliaht Prensi, Kral Selman Enerji Parkı'nın ilk safhasını başlattı

The Wall Street Journal | Birleşik Krallık'ın May'i sert muhalefet karşısında Brexit oylamasını geciktirdi

Le Monde | Macron: 5 yıllık dönem için dönüm noktası nedir?