Dünya basınında bugün | Dünya Brexit ve May'i konuşuyor

T24 Haber Merkezi
Metin Kaan Kurtuluş & Melis Karaca
Dünya, bir güne daha İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki bitmek bilmeyen boşanma sürecinde yaşanan gelişmelerle uyandı. Avrupa ve dünya medyasının gündeminde, AB liderleri ile varılan çıkış anlaşmasını bugün parlamentoya sunması beklenen Başbakan Theresa May'in, onay alamayacağının belli olması sonrasında aldığı 'geri çekilme' kararı var.
11 Aralık 2018 tarihinde dünya basınından önce çıkan bazı manşetler şöyle...
The Guardian | Çaresiz May B planını meydana çıkardı: Zaman kazanmak
Financial Times | May, Brexit anlaşmasının başarısızlığının ardından yardım için yüzünü AB'ye döndü
New York Times | Yenilgi ile yüzyüze gelen Theresa May, Parlamento'nun Brexit oylamasını geciktirmeye çabalıyor
Bild | Putin'in eski Stasi (Eski Doğu Almanya istihbara kurumu) kimliği bulundu
Haaretz (İsrail) | Muhalif Türkler rejimin onları nasıl 'ortadan kaybetmeye çalıştığını' anlattı
The Washington Post | Sıradan Nijeryalılar barışı sağlıyor
Al-Arabiya (BAE) | Suudi Veliaht Prensi, Kral Selman Enerji Parkı'nın ilk safhasını başlattı
The Wall Street Journal | Birleşik Krallık'ın May'i sert muhalefet karşısında Brexit oylamasını geciktirdi
Le Monde | Macron: 5 yıllık dönem için dönüm noktası nedir?