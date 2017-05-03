Brexit için 100 milyar euro tartışması

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için Brüksel'e 100 milyar euro tutarında fatura ödemeyeceklerini açıkladı.

Davis ITV televizyonuna verdiği demeçte "AB ne isterse değil, yasal yükümlülüklerinden kaynaklanan tutarı ödeyeceklerini" söyledi.

Davis'in açıklamaları Financial Times gazetesinin AB'den "boşanma faturası" tutarının 60 milyar eurodan 100 milyar euro çıktığı yönündeki haberinin ardından geldi.

Financial Times haberinde AB'nin Brexit müzakerecilerinin ilk hesaplarını gözden geçirdikleri ve 2019-2020 yıllarındaki tarım ve AB idari ücretlerinin İngiltere'nin ayrılık faturasının içine eklenmesi yönünde bazı üye ülkelerden talep aldıklarını yazdı.

Davis, İngiltere'nin AB hakları ve yükümlülüklerine ciddiyetle yaklaştığını ancak AB tarafından henüz bir rakam görmediğini söyledi.

Davis "AB'nin sert ve kaba oynadığını" ifade etti.

AB'nin müzakeler için yol haritasını açıklayan Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier "İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı bize 10 aylık belirsizliğe neden oldu. Bu belirsizliği ortadan kaldırmalıyız. İngiltere masaya gelmeye hazır olduğu an müzakerelere başlayacağız. Zaman tükeniyor" dedi.

Barnier, AB'nin hedefinin müzakerelerin ilk aşamasında İngiltere'nin yükümlülüklerini hesaplama yöntemi konusunda anlaşmak olduğunu ifade etti.

BBC'ye konuşan bir AB yetkilisi Brüksel'deki yetkililerin son ödeme yükümlülükler konusunda rakamlar üzerinde tartışmalara girmeyeceklerini bunun Brexit sürecinin en hassas ve sıkı pazarlıkların yapıldığı alan olduğunu söyledi.

Davis AB ile müzakerelerin henüz başlamadığını söyledi ve "Biz ricacı değiliz. Bu bir müzakere. Onlar istediklerini ortaya koyar, biz de istediğimizi ortaya koyarız" dedi.

Davis 100 milyar euroluk tutarı ödeyip ödemeyecekleri konusunda "100 milyar euroyu ödemeyeceğiz. Bunu düzgün biçimde yapacağız. Sorumluluklarımızı ciddiye alacağız. Detaylı olarak haklarımızı ve yükümlülüklerimizi konuşmalıyız" dedi.

AB İngiltere'nin AB bütçesine katkıları da dahil olmak üzere üyelikten kaynaklanan borçlarını ödemesi gerektiğini söylüyor. AB İngiltere'yle ticaret anlaşmasının ön koşulu olarak yapılacak ödeme konusunda bir anlaşma hazırladı.

Önceki hesaplara göre AB'nin İngiltere'den istediği mali tutar 50 ya da 60 milyar euro civarındaydı.

Financial Times Avrupa'dan aldığı yeni verilere dayanan aynı ekonomik modeli kullanarak bu tutarın 100 milyar euroya ulaşabileğini haberleştirdi. Fransa ve Polonya'nın tarım sübvansiyonları konusunda İngiltere'den fark isteyebileceği yönünde haberler bulunuyor.

AB ayrıca İngiltere'nin binalar ve banka hesapları gibi AB varlıklarını kullanmasını da engelleyebilir.

Geçen hafta İngiltere Başbakanı Theresa May'in konutunda AB yetkilileriyle yapılan bir toplantının ardından Londra ile Brüksel arasında gerilim yaşanmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker May'e Brexit'in başarılı olmayacağını söylediği basına yansımıştı.

Financial Times ağır faturanın pürüzsüz bir Brexit için en büyük engel olduğunu ve May'in Juncker ile akşam yemeğinde bir "çıkış faturasına" karşı çıktığını da yazdı.

May dün AB müzakere sürecinde "lanet zor bir kadın" olacağını söylemişti.