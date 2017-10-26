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Dünya

Brexit geçiş sürecine AB'den 20 ay sınırlaması

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre, AB, İngiltere Başbakanı Theresa May’e geçiş süreci için 20 aylık bir süre önerilecek

26 Ekim 2017 13:49

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre, AB, İngiltere Başbakanı Theresa May’e geçiş süreci için 20 aylık bir süre önerilecek.
The Guardian\'ın haberine göre, 2019 Mart ayında başlayacak olan Brexit süreci hakkında konuşan Theresa May, İngiltere’nin ortak pazar ve ortak gümrükten çıkması için yaklaşık iki yıllık bir süreye ihtiyaç duyulacağını belirtmişti.
İrlanda Hükümeti ise, İngiltere’den pek çok kişinin desteğini alan, beş yıllık bir geçiş süreci çağrısında bulunmuştu.
Bununla birlikte, üst düzey AB yetkililerine göre, Brexit süreci 31 Aralık 2020 tarihinde, İngiltere’nin birliğin yasal yapısında çıkmasıyla, tamamlanacak.
Henüz 27 üye ülke tarafından her hangi bir ortak karar alınmadı, ancak Cuma günü gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirvesinde geçiş süreci şartlarının gözden geçirilmesi konusunda anlaştılar.
AB Başmüzakerecisi Michel Barnier, “Bence geçiş süreci mali periyoda uygun olmalı, yani 2020 yılına kadar” dedi.
AB’den bir kaynak ise, sürecin 2020 yılında bitmesi, AB’nin, 2020 Aralık ayında sonlanacak olan yedi yıllık bütçe planlamasına ile aynı zaman gelmesi, sürecin bitirilmesi için uygun bir zaman olarak görüldüğüne işaret etti.
Geçiş sürecine ait pek çok şartın tartışma yaratmayacağı düşünülürken, AB’nin, İngiltere’nin ortak pazarda kalma isteğine, Avrupalı balıkçıların İngiltere sularında avlanmasına izin verilmesini isteyerek cevap vereceği öngörülüyor.
 

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