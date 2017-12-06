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Dünya

“Brexit Birleşik Krallığın gıda kalitesini düşürebilir”

İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Brexit kararı Birleşik Krallığın gıda standartları ve kalitesinin düşmesine sebep olabileceği Gıda Etiği Konseyi tarafından duyuruldu

06 Aralık 2017 18:12

İstanbul, 6 Aralık (DHA) – Brexit kararı Birleşik Krallığın gıda standartları ve kalitesinin düşmesine sebep olabileceği Gıda Etiği Konseyi tarafından duyuruldu.
Gıda Etiği Konseyi Başkanı Dan Crossley, Birleşik Krallığın, gıda standartlarında bir çöküşle yüz yüze kalmamak için, yüksek kaliteli, etik ve sürdürülebilir bir sistem ile Brexit sonrasında ticari anlaşmaları ne pahasına olursa olsun garanti altına almak arasında bir seçim yapması gerekebilir.
Küresel Sürdürülebilir Gıda Forumu’nun açılış konuşmacılarından olan Crossley, “Ne pahasına olursa olsun garanti altına alınmaya çalışılan ticari anlaşmalar yüzünden Birleşik Krallığın gıda standartları düşebilir” dedi.
Konferansı organize eden Barilla Vakfı tarafından yayınlanan, ülkelerin gıda israfı, sürdürülebilir tarım ve beslenme alışkanlıklarını değerlendiren “Sürdürülebilirlik İndeksi”ne göre Birleşik Krallık 10 Avrupa ülkesi arasında sekizinci olarak yer aldı.
Crossley, bu durumun Brexit’in yaklaşmasıyla Birleşik Krallığın önündeki yol ayrımına işaret ettiğini söyledi ve ekledi, “Bu bir karar anı, ya zirveye ya da dibe doğru gideceğiz. Ticareti garantiye almak için atılacak adımların gelecek kuşaklar üzerinde ciddi etkisi olacaktır.”
Birleşik Krallık Çevre Bakanı Michael Gove ise, artık Birleşik Krallığın gıda sürdürülebilirliği ve çevre yönetimi konularında dünya lideri olmasının vaktinin geldiğinin altını çizdi.
 

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