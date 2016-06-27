Brexit: Bazı şirketler işe alımları durdurmayı düşünüyor

İngiltere'deki işverenler birliği The Institute of Directors (IoD), Avrupa Birliği (AB) referandumu sonrasında üyelerinin dörtte birinin işe alımları dondurmayı planladığını açıkladı.

Bin işverenin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde beşi ise bazı çalışanlarını işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi İngiltere’nin AB’den ayrılmasının şirketlerini olumsuz etkilediğini söylerken, anketi yapan IoD’nin Genel Müdürü Simon Walker ’ye yaptığı açıklamalarda “Şirketler oldukça endişeli. Neredeyse yarısı AB'nin İngiltere’yi cezalandıracağını düşünüyor” dedi.

Walker, “Bitmiş gitmiş bir şey için ağlamaya gerek yok. Ticaretin düzelmesiyle ilgili umudumuzu kaybetmemeliyiz. Brexit’in iş kaybına yol açacağını ve ekonomik büyüme için şok etkisi yaratacağını biliyorduk ama görünen o ki bu durum İngiltere’nin ticaretine de yansıyacak" diye konuştu.

Walker, iktidardaki Muhafazar Parti'de liderliği devralacak siyasiler hakkında da konuştu ve “Şirketlerin David Cameron’ın yerine geçecek kişiye bir mesajı var: referandum kampanyası boyunca İngiltere’nin Brexit’ten sonra ticari olarak açık ve dışa dönük bir ülke olacağı söylendi, şimdi bu söz yerine getirilmeli” dedi.

Dışişleri Bakanı Philip Hammond referandum öncesinde AB ortak pazarı hakkında, “Yıllardır parçası olduğumuz ortak pazara olan erişimimizi korumamız çok önemli. Sevsek de sevmesek de ekonomimiz kırk yılı aşkın süredir bu erişim sayesinde şekillendi ve bu erişimi kaybetmenin sonucu felaket olur” demişti.

Referandum öncesinde İngiltere’nin ortak pazardan çıkması durumunda, HSBC’nin bin çalışanını Londra’dan Paris’e kaydırmayı planladığı ifade ediliyordu.

Ayrıca haber kaynakları ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley’nin de iki bine yakın yeni işe alımı, Londra'dan Dublin veya Frankfurt'ta kaydırmayı planladığı belirtilmişti.