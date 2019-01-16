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Ekonomi

Brexit anlaşmasının reddedilmesiyle Asya borsaları düştü

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından Asya borsaları geriledi

16 Ocak 2019 12:12

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Birleşik Krallık Parlamentosu\'nun Brexit anlaşmasını büyük farkla reddetmesinin ardından Asya borsaları geriledi.
Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May\'in, Avrupa Birliği yönetim organlarıyla birlikte oluşturduğu Brexit anlaşması dün yapılan oylamada, 202 kabul oyuna karşılık, 432 oyla reddedildi. Brexit\'in reddedilmesinin ardından, piyasalarda gözler bugün TSİ 22:00\'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün Çin verileriyle yüzde 1.5 yükseldikten sonra bugün hafif geriledi.
Çin hisse senedi piyasası bugün yüzde 0.1 geriledi.
Japonya\'nın Nikkei endeksi de yüzde 0.6 geriledi.
ABD borsaları ise dün yüzde 1.0\'in üzerinde kazanımlarla kapandı. Buna göre;
Dow Jones yüzde 0.65 artışla  24,065.5 puandan,
S&P 500 yüzde 1.07 artışla 2,610.30 puandan,
Nasdaq yüzde 1.71 artışla 7,023.83 puandan,
Bovespa yüzde 0.44 düşüşle  94.055.7 puandan kapandı.

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