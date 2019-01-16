Brexit anlaşmasını reddeden İngiltere Parlamentosu'ndan hükümete güvenoyu

İngiltere Parlamentosu'nda yapılan oylamada Başbakan Theresa May hükümeti 306'ya karşı 325 oyla güvenoyu aldı.

Başbakan May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasının tarihi bir farkla reddedilmesi sonrası güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi'nin talebi ile Parlamento gündemine alınmıştı.

Oylama öncesi Avam Kamarası'ndaki oturumda konuşan ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'in hükümeti için "zombi" ifadesini kullandı.

May hükümetinin ülkeyi yönetemediği tezini tekrarlayan Corbyn, erken genel seçim çağrısını da yineledi.

Corbyn, Parlamento'da son oylamanın ardından, hükümetin doğru şeyi yaparak istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan May ise ülkenin fazlasıyla bölünmüş bir halde olduğunu, bütünleşmeye ihtiyacı olduğunu, erken genel seçime gitmenin ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.

Brexit anlaşması, 432 oyla reddedilmişti

İngiltere hükümeti ile AB arasında varılan Brexit anlaşması, Parlamento'da 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

Hükümet ile ilgili güven oylaması ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin, bu tarihi sonuç sonrası verdiği önerge ile gerçekleşti.

Alternatif bir plan yapacak

Theresa May, oylama öncesi yaptığı açıklamayla, güvenoyu alması halinde haftaya milletvekillerinin önüne alternatif bir planla geleceğini söyledi.

Anlaşmanın reddedilmesinin ardından "Parlamento sözünü söyledi ve şimdi hükümet dinleyecek" diyen May, Perşembe günü bazı milletvekilleriyle görüşeceğini ve partiler arası bir diyalog kurulmasını istediğini belirtti.

May'in bugüne kadar Brexit ile ilgili olarak belirlediği "kırmızın çizgilerinden" bu görüşmeler sırasında vazgeçebileceği belirtiliyorr. Ancak bunun kabinesinde istifalara yol açabileceğini söyleyenler de var.

Hükümet güvenoyu almasaydı ve 14 gün içinde hükümet kurulmayacak olsaydı, İngiltere erken seçime gidecekti.

İngiltere'de normal şartlarda genel seçim 2022 yılında yapılacak.