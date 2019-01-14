Brexit anlaşması oylaması öncesinde sterlin düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak (DHA) – Sterlin, Salı günü Birleşik Krallık Avam Kamarası’nda Brexit anlaşmasının oylanması öncesinde düştü.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in ilerleyen saatlerde Avam Kamarası’nda yapacağı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız bir Brexit yerine, ülkenin Avrupa Birliği’nden çıkmaktan vazgeçeceğini söylemesi bekleniyor.

Gelişmelerin etkisiyle sterlin,

- dolara karşı yüzde 0.14 kayıpla 1.2828,

- euroya karşı yüzde 0.21 kayıpla 0.8942 ve

- yene karşı yüzde 0.49 kayıpla 138.7675 düzeylerine gerilerken,

- liraya karşı yüzde 0.96 artışla 7.0992 lira düzeyine yükseldi.