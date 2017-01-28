T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brexit Alman vatandaşlığına ilgiyi artırdı

Birleşik Krallık AB'den ayrılma kararı sonrasında Alman vatandaşlığı almak isteyen Britanyalıların sayısı çarpıcı bir biçimde arttı.

28 Ocak 2017 19:06

Haftalık Focus dergisinin haberine göre Brexit sonucunun çıktığı referandum sonrasında Alman vatandaşlığı almak isteyen Britanyalıların sayısı arttı. Dergi haberini Almanya'daki en büyük göç dairesi olan Darmstadt İl İdare Yönetimi'nden (Regierungspräsidium) aldığı verilere dayandırdı. 2016 Aralık ayı sonu itibarıyla kuruma Alman pasaportu almak için 632 Britanya vatandaşı başvurdu. Başvuruların 532'si referandumun düzenlendiği haziran ayından sonra yapıldı. Kayıtlara göre 2015 yılında Alman pasaportu almak için kuruma başvuranların sayısı sadece 100.

Almanya'nın Münih kentinde 120 başvuru yapılırken, bu sayının bir önceki yılın beş katı olduğu belirlendi. Hamburg'da başvurular 52'den 280'e, Düsseldorf'ta 5'ten 76'ya yükseldi. Berlin'de de göç makamlarına yapılan başvurularda artış söz konusu. Sadece Charlottenburg-Wilmersdorf Kaymakamlığı'na 77 Britanya vatandaşı başvuru yaptı. Bu sayının 2015 yılında sadece 10 olduğu belirtiliyor.

Alman vatandaşlığına başvuruda bulunmak için Almanya'da en az 8 yıl ikamet etmiş olmak, belli bir düzeyde Almanca bilgisine sahip olmak ve vatandaşlık sınavını geçmek gibi çeşitli şartları yerine getirmek gerekiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP / EC, MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Birleşik KrallıkAlmanBritanyalılarınFocusBrexitAlmanyaDarmstadtYönetimiAralıkBritanyaMünihDüsseldorfCharlottenburg-Wilmersdorf KaymakamlığıAlmancaWelle Türkçe AFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24