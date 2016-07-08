Brexit AB'ye desteği artırdı

Britanya'nın AB'den ayrılma kararının ardından
Almanya'da AB'ye destekte büyük artış kaydedildi.
Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı kamuoyu araştırması Deutschlandtrend'e göre
AB üyeliğinin avantaj sağladığını düşünenlerin oranı Brexit öncesine göre yüzde 13 oranında artarak
yüzde 52'ye yükseldi. AB üyeliğinin dezavantajlı olduğunu düşünenlerin oranı ise yarı yarıya azalarak
yüzde 11'e geriledi. Avantaj ve dezavantajların eşit olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 36.
Ekonomi ve güvenlik faktörü
ARD'nin anketine göre AB'ye olumlu bakanların bu düşüncelerinde
ekonomi ve güvenlik faktörü
önemli rol oynuyor. Ankete katılanların yüzde 79'luk çoğunluğu AB üyeliği sayesinde ekonominin iyi
durumda olduğunu düşünürken, yüzde 74'lük kesim yine AB sayesinde Avrupa'da daha güvenli bir
şekilde yaşanabildiği görüşünde.
Ankete katılanların dörtte üçü Avrupa'da
mülteci, enerji gibi alanlarda işbirliğinin artmasını istiyor. Öte
yandan yüzde 61'lik kesim AB'nin ulusal meselelere gereğinden fazla karıştığını düşünüyor.
Aşırı sağ endişesi
Almanların yüzde 64'ü İngilizlerin Brexit kararının AB karşıtı sağ partilerin güç kazanmasına yol
açacağı endişesini taşıyor. İngiltere'nin Birlik'ten çıkmasının AB'yi birbirine yakınlaştıracağına
inananların oranı yüzde 46 iken, yüzde 48'lik çoğunluk karşı görüşte. Ankete katılanların yüzde 41'i
başka ülkelerin de ayrılma kararı alabileceğinden endişe duyuyor.
Brexit'in ardından Almanların referandum yöntemine eskisine oranla daha şüpheli baktıkları da
görülüyor. Referandumlarda meclis kararlarına göre daha iyi kararlar çıktığını düşünenlerin oranı
2011'deki yüzde 54'ten şimdi yüzde 42'ye gerilemiş durumda.