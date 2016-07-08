Brexit AB'ye desteği artırdı

Britanya'nın AB'den ayrılma kararının ardından

Almanya'da AB'ye destekte büyük artış kaydedildi.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin yaptırdığı kamuoyu araştırması Deutschlandtrend'e göre

AB üyeliğinin avantaj sağladığını düşünenlerin oranı Brexit öncesine göre yüzde 13 oranında artarak

yüzde 52'ye yükseldi. AB üyeliğinin dezavantajlı olduğunu düşünenlerin oranı ise yarı yarıya azalarak

yüzde 11'e geriledi. Avantaj ve dezavantajların eşit olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 36.

Ekonomi ve güvenlik faktörü

ARD'nin anketine göre AB'ye olumlu bakanların bu düşüncelerinde

ekonomi ve güvenlik faktörü

önemli rol oynuyor. Ankete katılanların yüzde 79'luk çoğunluğu AB üyeliği sayesinde ekonominin iyi

durumda olduğunu düşünürken, yüzde 74'lük kesim yine AB sayesinde Avrupa'da daha güvenli bir

şekilde yaşanabildiği görüşünde.

Ankete katılanların dörtte üçü Avrupa'da

mülteci, enerji gibi alanlarda işbirliğinin artmasını istiyor. Öte

yandan yüzde 61'lik kesim AB'nin ulusal meselelere gereğinden fazla karıştığını düşünüyor.

Aşırı sağ endişesi

Almanların yüzde 64'ü İngilizlerin Brexit kararının AB karşıtı sağ partilerin güç kazanmasına yol

açacağı endişesini taşıyor. İngiltere'nin Birlik'ten çıkmasının AB'yi birbirine yakınlaştıracağına

inananların oranı yüzde 46 iken, yüzde 48'lik çoğunluk karşı görüşte. Ankete katılanların yüzde 41'i

başka ülkelerin de ayrılma kararı alabileceğinden endişe duyuyor.

Brexit'in ardından Almanların referandum yöntemine eskisine oranla daha şüpheli baktıkları da

görülüyor. Referandumlarda meclis kararlarına göre daha iyi kararlar çıktığını düşünenlerin oranı

2011'deki yüzde 54'ten şimdi yüzde 42'ye gerilemiş durumda.

