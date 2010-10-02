Bret Taylor: Oldukça sosyal bir ülke olmalısınız!

T24 - Facebook Teknoloji Başkanı Bret Taylor, Türklerin yoğun ilgisini şöyle yorumladı: Oldukça sosyal bir ülke olmalısınız!



Türkiye, 22.6 milyon kullanıcıyla ABD, İngiltere ve Endonezya’dan sonra facebook’ta 4’üncü sıraya yerleşti. Türkiye nüfusunun yüzde 29.16’sının kullandığı Facebook Teknoloji’nin Başkanı Bret Taylor, Türkiye’nin şirketin ekonomisi ve ürünlerinin başarısı için önemli olduğuna dikkat çekerek, yüksek kullanıcı sayısını yorumladı: “Oldukça sosyal bir ülke olmalısınız. Bu çok ilgi çekici bir durum”



Dünya genelinde 500 milyonu aşkın kullanıcıya sahip sosyal paylaşım sitesi facebook’un en gözde ülkeleri arasına 22.6 milyon kullanıcıyla Türkiye de girdi. Türkiye, ABD, İngiltere ve Endonezya’dan sonra facebook’un kullanıcı sayısına göre sıralamasında 4’üncülüğe yerleşirken, Türkiye’de nüfusun yüzde 29.16’sı facebook kullanıcısı haline geldi. Facebook Teknoloji Başkanı (CTO) Bret Taylor, Türkiye’nin sosyal iletişim ağlarına olan ilgisine övgülerde bulunarak, “Türkiye’de yüksek oranda friendfeed ve facebook kullanıcısı var. Oldukça sosyal bir ülke olmalısınız. Bu çok ilgi çekici bir durum” diye konuştu.



Sosyal medya sitesi friendfeed’in kurucusu ve eski Google çalışanı olan, bir süre önce facebook’ta üst düzey yönetime getirilen ve facebook’taki yeniliklere yön veren birimin başında yer alan Taylor, New York’ta düzenlenen Web 2.0 Expo konferansında Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taylor, Türkiye’nin facebook kullanımının en yüksek olduğu ülkelerden biri konumuna geldiğini hatırlatarak, “Türkiye bizim ekonomimiz ve ürünlerimizin başarısı için önemli bir ülke” değerlendirmesini yaptı.



Taylor, Türkiye’de genç nüfusun yüksek olduğunu ve kullanıcı potansiyeli ile dikkat çekici bir ülke konumunda bulunduğunu belirterek, Türkiye gibi yoğun facebook kullanılan ülkelerin ürünlerin gelişiminde rehberlik yaptığını vurguladı.

Friendfeed’de de gözde



ABD’den sonra İtalya ve Türkiye’nin ‘friendfeed’ kullanımında ön sıralarda yer aldığını da kaydeden Taylor, Türklerin sosyal medya sitesine ilgisini takdir ettiğini söyledi. Bret Taylor, “Sosyal medya kullanıcılarının profillerine ayırdığı zaman ve emeği takdir ediyoruz” açıklamasını yaptı. Türkiye’de youtube gibi yasaklamalarla ilgili olarak da Taylor, “Facebook felsefi olarak iletişime açıklıktan yana. Birçok ülkede varız ve uluslararası bir şirket olarak her ülkenin kanunlarına göre hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.

55 dakika



Her gün facebook kullanıcılarının 200 milyonu siteye giriyor ve ortalama 55 dakika geçiriyor.

‘Facebook filmi kurgu ama merak ediyorum’



Facebook kurucusu Mark Zuckerberg’in hayatını anlatan ve 1 Ekim’de vizyona giren “The Social Network” adlı filmin çok geniş bir kesim tarafından izlenmesi bekleniyor. Filmi merakla bekleyenlerden biri de Facebook yöneticisi Bret Taylor. Taylor, “Film bir kurgu. Ancak çalıştığınız şirketle ilgili bir film varsa elbette merak ediyorsunuz. İzlemeden de yorum yapmak istemem” dedi. Film, 500 milyonluk kullanıcı potansiyeli ile dikkatleri çeken facebook’un kuruluş ve kuruluşundan sonraki yaşanan sıkıntıları anlatıyor.