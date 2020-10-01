Breonna Taylor'ın öldürüldüğü baskında görev alan polis memuru, erken emeklilik için para topluyor!

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ABD'yi ayağı kaldıran Breonna Taylor cinayetinin sorumlularından polis memuru Myles Cosgrove, emekli olmak için halktan para istedi.

Cosgrove, Mart ayında Taylor'ın eski sevgilisi hakkında bir arama emriyle apartmanına girip ateş aan üç memurdan biriydi. Taylor kendi evinde açılan ateş ile birkaç yerinden vurularak hayatını kaybetti. Taylor'ın ölümüyle ilgili davada hiçbir polis cinayetten sulu bulunmadı. Davada suçlu bulunan tek polis memuru da Taylor cinayetinden değil, Taylor'ın apartmanında açtığı ateş duvarı delip yan binaya isabet ettiği için "dikkatsizce insan hayatını tehlikeye atmaktan" suçlu bulundu.

Cosgrove, "Hıristiyan para toplama sitesi" GiveSendGo'dan erken emekli olabilmek için para toplamaya başladı.

Açıklamada Cosgrove'un "itibarının mahvolduğu ve hayatı boyunca psikolojik travma yaşayacağı" belirtildi.

Cosgrove'un ailesi şu ana kadar 18 bin dolardan fazla topladı.