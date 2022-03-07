Brent petrolün varil fiyatı 130 dolar

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel piyasalarda yükselen brent petrol, yeni haftada 130 lirayı gördü.

Sabah saat 8.40 itibariyle günlük yüzde 10'a yakın değer kazanan brent petrolün varil fiyatı 129,8 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde ise 139 doların üzerine çıktı. Daha sonra gerileyerek, TSİ 02.55 itibarıyla 130,08 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları, Rusya'dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD ile Avrupalı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.