Brent petrolün varil fiyatı 103,2 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 103,2 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 15.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,36 artışla 103,2 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya ve Ukrayna savaşında artan tansiyon ve iki ülke arasında dün yapılan müzakerelerde ateşkese dair istenilen sonucun çıkmaması etkili oldu. Rusya'ya uygulanan yaptırımların arzda önemli bir kesintiye yol açacağı endişeleri de fiyatların yükselmesini destekledi. Bu endişeler, ABD ve müttefiklerinin bu arz kesintisini hafifletmek için koordineli bir şekilde piyasaya ham petrol vereceği yönündeki konuşmaların önüne geçti.

Ayrıca, ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell ülkedeki yatırımlarından çekildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle diğer bazı şirketlerin de bu yolda kararlar vermesi bekleniyor.