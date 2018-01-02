T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Brent petrol 2014'ten bu yana ilk kez 67 doların üstünde

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İran’da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 67 doları aştı

02 Ocak 2018 14:08

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - İran’da yaşanan hükümet karşıtı gösteriler ve Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) arz kesintilerine bağlı olarak Brent petrolün varil fiyatı 2014 yılından bu yana ilk kez 67 doları aştı.
Brent petrol yüzde 0.4 artışla 67.12 dolara, Batı Teksas Petrolü de 0.3 artışla 60.61 dolara yükseldi.
Enerji piyasaları analiz şirketi Schork Report tarafından yayınlanan notta, İran’da gerçekleşen gösterilerin, petrol piyasasının 2018’e kendinden emin bir halde girmesini sağladığı belirtildi.
İran’da hükümet karşıtı gösterilerin dördüncü güne girmesiyle 2009 yılındaki reform yanlısı gösterilerden beri İran’da yaşanan en gözüpek gösteri olarak kabul ediliyor.
Singapur merkezli Oanda vadeli işlemler kıdemli piyasa analisti Jeffrey Haley, konuyla ilgili olarak, “Küresel stokların düşmesi ve güçlü ekonomik gelişmeler Forties Boru Hattı\'nın yeniden açılması ve Libya’daki boru hattı kesintisini telafi ediyor” dedi.
Özellikle Çin’den gelen Brent pretrol talebi ise Brent petrol ve Batı Teksas petrolü arasındaki fiyat farkının açılmasına neden oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHARusyaPetrolEdenOPECBrentBatı Teksas PetrolüEnerjiSchork ReportSingapurOandaJeffrey HaleyForties Boru HattıLibyadakiBatı Teksas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24