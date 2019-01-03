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Ekonomi

Brent 55.39 dolara kadar yükseldikten sonra 54 dolara döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Brent petrol fiyatları, Çarşamba gününü görülen düşüş sonrasında,  günlük yüzde 3

03 Ocak 2019 12:20

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ocak (DHA) – Brent petrol fiyatları, Çarşamba gününü görülen düşüş sonrasında,  günlük yüzde 3.03 artışla 55.39 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.09 kayıpla 54.31 dolara döndü.
Brent petrol, Rusya’ın artan üretimi, ABD ve Irak’ın artan ihracatı ve küresel bir ekonomik yavaşlama etkisine rağmen, dünkü kayıplarından toparlanma sürecine girdi.
ABD hafif petrolü de yüzde 2.75’lik artışla 46.7 dolara kadar yükseldikten sonra, yüzde 1.91 düşüşle 45.65 dolara çekildi.

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