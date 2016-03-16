Breivik: Nazizm için ölene kadar savaşacağım



77 kişinin katili Norveçli aşırı sağcı terörist Anders Behring Breivik tutukluluk şartlarının hafifletilmesi için açtığı dava sırasında Nasyonal Sosyalist olduğunu tekrarladı. 37 yaşındaki radikal sağcı salı gününden itibaren davanın bakıldığı cezaevinde yaptığı açıklamada, '25 yıldır Nasyonal Sosyalizm uğruna mücadele verdiğini ve hayatının sonuna kadar da vereceğini' söyledi.

Mahkemede Nazi selamı verdi

Pazartesi günkü ilk duruşmada mahkemeyi tahrik amacıyla Nazi selamı veren Breivik bu kez tepki çekici jestlerde bulunmaktan kaçındı. Sanık Norveç devletini kendisini tecrit ederek işkence yapmakla, hatta öldürmek istemekle suçladı. Kimliği sorulduğunda, ‘Kuzey Devleti Partisi sekreteri' olduğunu söyleyen Breivik bu adı verdiği radikal grubu cezaevinden örgütlemeye çalışacağını duyurmuştu.

Anders Behring Breivik 2011 yılının temmuz ayında Oslo'da düzenlediği bombalı saldırıyla 8 kişinin ölümüne sebebiyet verdikten sonra Utöya adasına geçerek, Sosyal Demokrat Parti gençlik kolunun yaz kampında kalan 69 kişiyi vurarak öldürmüştü. Breivik, Norveç'in en ağır cezası olan 21 yıl hücre hapsine mahkûm edilmişti. Breivik tutukluluk şartlarına itiraz davası açmıştı. Oslo'nun yüz kilometre kadar güneybatısında bulunan Skien cezaevinin spor salonunda bakılmakta olan Breivik davasında karar cuma günü açıklanacak.