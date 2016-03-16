T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Breivik: Nazizm için ölene kadar savaşacağım

2011 yılında 77 kişiyi katleden Norveçli terörist Anders Breivik, tutukluluk şartlarının yumuşatılması talebiyle açtığı davada devleti kendisini öldürmeye çalışmakla suçladı.

16 Mart 2016 19:53


77 kişinin katili Norveçli aşırı sağcı terörist Anders Behring Breivik tutukluluk şartlarının hafifletilmesi için açtığı dava sırasında Nasyonal Sosyalist olduğunu tekrarladı. 37 yaşındaki radikal sağcı salı gününden itibaren davanın bakıldığı cezaevinde yaptığı açıklamada, '25 yıldır Nasyonal Sosyalizm uğruna mücadele verdiğini ve hayatının sonuna kadar da vereceğini' söyledi.

Mahkemede Nazi selamı verdi

Pazartesi günkü ilk duruşmada mahkemeyi tahrik amacıyla Nazi selamı veren Breivik bu kez tepki çekici jestlerde bulunmaktan kaçındı. Sanık Norveç devletini kendisini tecrit ederek işkence yapmakla, hatta öldürmek istemekle suçladı. Kimliği sorulduğunda, ‘Kuzey Devleti Partisi sekreteri' olduğunu söyleyen Breivik bu adı verdiği radikal grubu cezaevinden örgütlemeye çalışacağını duyurmuştu.

Anders Behring Breivik 2011 yılının temmuz ayında Oslo'da düzenlediği bombalı saldırıyla 8 kişinin ölümüne sebebiyet verdikten sonra Utöya adasına geçerek, Sosyal Demokrat Parti gençlik kolunun yaz kampında kalan 69 kişiyi vurarak öldürmüştü. Breivik, Norveç'in en ağır cezası olan 21 yıl hücre hapsine mahkûm edilmişti. Breivik tutukluluk şartlarına itiraz davası açmıştı. Oslo'nun yüz kilometre kadar güneybatısında bulunan Skien cezaevinin spor salonunda bakılmakta olan Breivik davasında karar cuma günü açıklanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NorveçliAnders BreivikAnders Behring BreivikNasyonal SosyalistNasyonal SosyalizmNaziBreivikNorveçDevleti PartisiBehring BreivikOsloUtöyaSosyal Demokrat PartiSkienDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24