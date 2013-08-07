Breivik başka cezaevine nakledilecek

Norveçli terörist Anders Breivik’i belirli bir süre için Scien cezaevine nakledecekler. Scien cezaevi, Norveç’te en hafif rejimde çalışan cezaevlerinden biri. Haberi pazartesi günü Norveç medyası duyurdu.

Yattığı Ila cezaevinden Scien’e değiştirilmesi için daha önce defalarca başvuruda bulunan Breivik, Ila’daki hücresi hazırlanırken belirli bir süre Scien’de tutulmuştu. Yönetim, saldırganın başka cezaevine nakledilmesinin talepleriyle alakalı olmadığını belirtti.

Norveç medyası, erken tahliye edilen mahkûmların gözetiminden sorumlu yöneticinin şu sözlerine yer verdi: “Cezaevleri mahkûmların bir yerden başka yere naklini öngören bir rejim çerçevesinde çalışıyor."