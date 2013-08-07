T24 LogoT24 Logo
Dünya

Breivik başka cezaevine nakledilecek

Breivik, Ila’daki hücresi hazırlanırken belirli bir süre Scien’de tutulmuştu

07 Ağustos 2013 14:30

Norveçli terörist Anders Breivik’i belirli bir süre için Scien cezaevine nakledecekler. Scien cezaevi, Norveç’te en hafif rejimde çalışan cezaevlerinden biri. Haberi pazartesi günü Norveç medyası duyurdu.

Yattığı Ila cezaevinden Scien’e değiştirilmesi için daha önce defalarca başvuruda bulunan Breivik, Ila’daki hücresi hazırlanırken belirli bir süre Scien’de tutulmuştu. Yönetim, saldırganın başka cezaevine nakledilmesinin talepleriyle alakalı olmadığını belirtti.

Norveç medyası, erken tahliye edilen mahkûmların gözetiminden sorumlu yöneticinin şu sözlerine yer verdi: “Cezaevleri mahkûmların bir yerden başka yere naklini öngören bir rejim çerçevesinde çalışıyor."

ETİKETLER

breiviknorveçkatliamfailcezaevinakil

İlgili Haberler

Breivik: Yapma, yapma diye bağırıyorlardı

Breivik, başkent Oslo'da devam eden duruşmanın 5'nci gününde savcı ve avukatların, Utöya Adası'nda 69 gencin ölümüyle ilgili sorularına ayrıntılı yanıtlar verdi

Savcılar 'Norveç katili' Breivik'in akıl hastanesine kaldırılmasını talep etti

Anders Behrin Breivik'in yargılandığı davada sona yaklaşıldı

77 kişiyi öldüren Breivik en fazla 21 yıl yatacak!

Norveç mahkemesi, 77 kişiyi öldüren Breivik'in akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verdi. Bu duruma göre Breivik en fazla 21 yıl hapis alacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24