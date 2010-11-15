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Kültür-Sanat

Brecht'in ölümünde yeni bulgulara ulaşıldı

Profesörler, kalp krizi sonucu 1956 yılında ölen Brecht’in çocukluğundan gelen romatizmal ateşin onun kalbini zayıflatmış olabileceğini belirledi.

15 Kasım 2010 02:00

T24 - Manchester Üniversitesi profesörleri, kalp krizi sonucu 1956 yılında ölen Brecht’in çocukluğundan gelen romatizmal ateşin onun kalbini zayıflatmış olabileceğini belirledi.

Manchester Üniversitesi profesörleri, Alman oyun yazarı ve şair Bertolt Brecht’in ölümünün ardındaki bir gerçeği ortaya çıkardı. Geçirdiği kalp krizi sonucu ölen (1956) ünlü oyun yazarının çocukluğundan gelen tanısı konulamamış romatizmal ateşin onun kalbini zayıflatmış olabileceği ve sonucunda kalp krizine yol açtığı belirlendi. Modern Alman edebiyatı uzmanı Profesör Stephen Parker’a göre Brecht’in ölüm sebebinin açığa çıkması, onun hayatına ve eserlerine yeni bir ışık tutacak ve Brecht’i gerçekten anlamak mümkün olacak.

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