'Breaking Good': New Mexico'da eve zorla giren silahlı hırsız, camı kırdığı için özür diledi ve ev sahiplerine 200 dolar vererek 'utanarak' uzaklaştı

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ABD'nin New Mexico eyaletinde bir aile, evlerinde elinde bir AR-15 silahı olan hırsız bulduklarında şoke oldular. Onları daha da şaşırtan ise hırsızın kendilerinden özür dileyip, para verip daha sonra utanarak evden çıkması oldu.

Albuquerque Journal'ın polis raporundan aktardığına göre hırsız, ev sahipleri eve dönmeden önce içeride uyumuş, duş almış, yemek yemiş ve birkaç bira içmişti. Olayın ünlü Breaking Bad dizisinin geçtiği New Mecixo'da meydana gelmiş olması, basın ve sosyal medyada espri konusu oldu.

Hırsızın bir saldırı tüfeği olmasına rağmen kendilerini tehdit etmediği ve hiçbir eşyalarını almadığı belirtildi.

Rapora göre hırsız, “kırdığı camın bedeli olarak“ ev sahiplerine 200 dolar verdi. Hırsız ev sahiplerine ailesinin Texas'ta öldürüldüğü ve mevcut olarak birilerinden kaçtığını da söyledi.

Ev sahipleri hırsızın “çok pişman ve utanmış olduğunu“ belirtirken kendilerine verdiği zararın yaklaşık 15 dolar olduğunu dile getirdi.