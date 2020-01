Breaking Bad'e 5 Emmy Ödülü

“En İyi Drama Dizisi” beş ayrı ödül alan Breaking Bad'e gitti. Komedi kategorisinin en fazla ödül toplayan yapımı ise Modern Family oldu.

66. defa düzenlenen Emmy ödül töreni bu sene Los Angeles'taki Nokia Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Oyuncu Seth Meyer'ın sunuculuk yaptığı törende, Game of Thrones, Breaking Bad, The Big Bang Theory gibi diziler yarıştı.

Törende, kısa süre önce hayatını kaybeden usta oyuncu Robin Williams için bir anma gerçekleşti. Williams'ın arkadaşı Billy Crystal konuşma yaptı.

Farklı kategorilerde dağıtılan Emmy Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Komedi

Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ty Burrell, Modern Family

En İyi Komedi Dizisi: Modern Family

Komedi Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney, Mom

Komedi Dizilerinde En İyi Senaryo: Louis C.K., Louie

Komedi Dizilerinde Konuk Kadın Oyuncu: Uzo Aduba, Orange Is the New Black

Komedi Dizilerinde Konuk Erkek Oyuncu: Jimmy Fallon, Saturday Night Live

Komedi Dizilerinde En İyi Yönetmen: Gail Mancuso, Modern Family

Komedi Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu: Jim Parsons, The Big Bang Theory

Komedi Dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu: Julia Louis-Dreyfus, Veep

Komedi Dizilerinde En İyi Senaryo: Louie

En İyi Mini Dizi: Fargo

En İyi TV Filmi: The Normal Heart

Drama

En İyi Drama Dizisi: Breaking Bad

Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Paul, Breaking Bad

Drama Dizilerinde En İyi Yönetmen: Cary Joji Fukunaga, True Detective

Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Anna Gunn, Breaking Bad

Drama Dizilerinde En İyi Senaryo: Moira Valley-Beckett, Breaking Bad

Drama Dizilerinde Kadın Oyuncu: Juliana Margulies, The Good Wife

Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu: Bryan Cranston, Breaking Bad

Drama Dizilerinde Konuk Kadın Oyuncu: Allison Janney, Masters of Sex

Drama Dizilerinde Konuk Erkek Oyuncu: Joe Morton, Scandal