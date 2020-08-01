Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston, Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu

Emmy Ödüllü Breaking Bad dizisinin yıldızı Bryan Cranston, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını geçirdiğini açıkladı.
Dizide Heisenberg kod adını alan Walter White adlı karakteri canlandıran ABD'li aktör Instagram hesabından Los Angeles'taki bir kan bankasında plazma bağışı yaptığı videoyu paylaştı. Koronavirüs belirtilerini hafif geçirdiğini açıklayan 64 yaşındaki aktör, başkalarına yardım edebilecek plazmaya sahip olabileceğini vurguladı.
Cranston kendisinin virüsle mücadele tedbirlerine sıkıca uymasına rağmen Koronavirüs'ü kaptığını söyledi.