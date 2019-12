'Breaking Bad' devam ediyor

Asıl işi dedektiflik ama...

Dizinin ilk bölümünde neler olacak?

1.Sezondan hatırlatma

İki yıl üst üste Emmy Ödülüne layık görülen Bryan Craston’lı 'Breaking Bad'in yeni sezon bölümleri 13 Ekim Salı günü e2’de başlıyor.Tüm hayatını kurallara göre yaşayan kimya öğretmeni Walter White’ın iki yıllık ömrü kaldığını öğrenmesiyle hayatının tamamen değişmesi ve seçtiği farklı yolun hikayesini anlatan 'Breaking Bad'e dair bilinmeyenler...Başrol oyuncusu Bryan Craston hakkında bilinmeyenler:• Kimya üzerine ne biliyorsa, öğretmeni Walter White’tan öğrendi• Yeni sezonda Walter’ın gardırobuna koyu renkler hakim, hatta sadece siyah giyecek• Üniversitede polis eğitimi aldı ve ardından dedektif oldu• Asıl tutkusunun oyunculuk olduğunu öğrenince bu konuda dersler almaya başladı• “Malcolm in the Middle” dizisinde baba rolünü canlandırdıBirinci sezon final bölümünde Walter artık uyuşturucu satıcısı olarak yeni kimliğini kabullenmeye başlamıştır. İkinci sezonun ilk bölümünde ise son büyük uyuşturucu satışıyla ilgili bütün planları suya düşen Walt ve Jesse, kendine en uygun zamanda onları öldürmeyi planlayan, yegane satıcıları Tuco’yla ilgili endişelidir. Bu sırada Hank, Marie ve Skyler’ın ilişkinisini düzeltmeye çalışacaktır.İki yıllık ömrünüz kaldığını öğrenseniz, ne yapardınız? Sizi bilemeyiz, ama tüm hayatını kurallara göre yaşayan kimya öğretmeni Walter White çok farklı bir yol seçiyor: Hayatının denklemini değiştiriyor. Tüm günlük endişelerden ve toplumun dayattığı sınırlamalardan sıyrılarak yeni bir adama dönüşüyor... Kimya bilgilerini farklı bir neden için, uyuşturucu üretip satmak için kullanan bir adam. Amacı ölümünden sonra ailesinin geçinebilmesini sağlayacak parayı kazanmaktır.'The X-Files’ın yapımcısı Vince Gillian’ın imzasını taşıyan 'Breaking Bad', ölümle yüzleşen sıradan bir adamın sıradışı hikayesini anlatıyor. 'Malcolm in the Middle'ın babası Bryan Craston'a iki sene üst üste En İyi Erkek Oyuncu Emmy ödülü kazandıran Walter karakteri, yeni sezonda da hayatın sınırlarını zorluyor.