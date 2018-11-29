"Bravo'un Türkçe karşılığı olduğu söylenen 'Ohkay', İngilizce'nin 'Okay'inden yürütmedir"

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık “Bravo” sözünün karşılığının geçmişte “Ohkay” olduğunu, sözlerin Hilmi Oytaç’a ait “Kurultay Marşı”nda geçtiğini yazdı. HaberTürk yazarı Murat Bardakçı ise Bravo'nun Türkçe karşılığının İngilizce'deki 'Okay'den 'yürütüldüğünü' kaydetti.

Aşık ekndisine, "İkide bir bravo diyoruz, bu kelimenin Türkçesi yok mudur" diye sorulduğunu belirtirken, Cumhuriyet yıllarında bu kelimenin Türkçe bir karşılığı olduğunu ifade etti. Bunun da "Ohkay" olduğunu söylemişti.

HaberTürk yazarı Bardakçı Aşık'a yanıt verdi. Bardakçı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Aşık’ın sözünü ettiği kurultay 1934’te kutlanan Dil Bayramı ve o senenin Ağustos’unda toplanan İkinci Dil Kurultayı; Kurultay Marşı’nı yazan Hilmi Oytaç da Malatya Milletvekili idi. Oytaç’ın şiirini İstanbul’a yaşayan İtalyan müzisyen Ernesto d’Alpino Capocelli bestelemiş, marşın plâğa kaydedilmesine karar verilmiş ama marş bir Türk bandosuna değil, bir İngiliz grubuna, “Majesteleri’nin Goldstream Muhafızları Bandosu”na icra ettirilmişti.

O günler dünya dillerinin tamamının Türkçe’den geldiğini, bütün dünyanın aslında Türk olduğunu isbata çalışan “Güneş-Dil Teorisi” modasının şiddetle hüküm sürdüğü dönemdi.

Dil alanındaki faaliyetin temelini “dil inkılâbı”, yani Türkçe’nin yabancı kelimelerden temizlenmesi merakı teşkil ediyordu. “Arapça ve Farsça olmasın da hangi dilden gelirse gelsin” mantığı ile Fransızca mektep demek olan “école”ü“okul” yapmıştık, “resmî rapor” mânâsındaki “bulletin”i yani “bülten” de “belleten” olmuştu ve dilin mükemmelen canına okunuyordu!

“Ohkay” da, İngilizce “OK”, yani “Okey” sözünün o günlerde güya Türkçeleştirilmiş şekli idi!

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