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'Brangelina' ikizleri ilk kez halkın arasında

Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin 6 aylık ikizleri Knox ve Vivienne ilk kez halkın arasında görüntülendi

28 Ocak 2009 02:00

Tempo24

Kısaca 'Brangelina' olarak anılan Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin 6 aylık ikizleri Knox ve Vivienne ilk kez halkın arasında görüntülendi.

Pitt, başrolünü kendisinin oynadığı, David Fincher’in yönettiği ve 13 dalda Oscar ödülüne layık görülen “The Curious Case of Benjamin Button” (Benjamin Button’un Tuhaf Hikâyesi) filmine destek için geldiği Tokyo’da hayranları tarafından karşılandı.

Brangelina çifti, evlat edindikleri Vietnamlı Pax (4), Etiyopyalı Zahara (3) ve Kamboçyalı Maddox (7) ve öz çocukları Shiloh (2) ile 6 aylık Knox ve Vivienne adlı ikizlerle beraber Narita Havaalanı’na toplanan hayranlarını selamladı.

Baba-oğul aynı kasketle

Brad Pitt, kendisiyle aynı tarz gri kasket taktığı oğlu Knox'u kucağında taşırken, arkasındaki eşi Jolie de minik Vivienne ile görüntülendi. Dün ilk kez halkın arasında görüntülenen ikizlerin ilk fotoğrafları, Brangelina çifti tarafından geçen yıl 14 milyon dolar karşılığında bir dergiye satılmış ve elde edilen gelir bir hayır kurumuna bağışlanmıştı.

Jolie, Noel öncesinde yaptığı bir açıklamada, yedinci bir çocuk daha evlat edinmeyi planladıklarını duyurmuştu.

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