Brangelina çiftinden yılanlı mücevherler

Altın ve gümüş kullanılarak tasarlanan koleksiyona “koruyucu” adı verildi. Angelina Jolie ilk kızı Shiloh’ya hamileyken kendine hediye edilen yılan şeklindeki bir yüzüğün ailesini koruduğuna inanarak, koleksiyonda yılan formuna önem verdi.Gümüş kaşık, diş kutusu ve resim çervevesi gibi hediyelik eşyaların yanısıra altın ve değerli taş kullanılarak tasarlanan kolye ucu ve yüzük de bulunuyor.Koleksiyonun geliri 2006 yılında Angelina Jolie tarafından kurulmuş olan bir vakfa aktarılacak.