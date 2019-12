'Brangelina' çifti ayrıldı mı?

Hollywood’un en güzel çifti olarak gösterilen Angelina Jolie-Brad Pitt beraberliğinin artık son demlerini yaşadığı iddia edildi. US Weekly, In Touch, ve National Enquire gibi Amerikan magazin basınının önde gelen dergilerinin iddiasına göre Jolie ve Pitt, New York’taki evlerinde büyük tartışmaya girerek çoktan evlerini ayırdı.



Brad Pitt’in bir arkadaşına Angelina’nın aşırı sinirlenmelerine artık dayanamadığını söylediği öğrenildi. Kavgadan sonra Fransa’daki malikaneye uçup eşyalarını toplayan Brad’in eski eşi Jennifer Aniston’la görüşmek için New York’a gittiği konuşuluyor. Ünlü Hollywood yazarı Ian Halperin, çift şimdiden çocukların velayetini almak için kolları sıvadı. Amerika’nın en iyi avukatlarından birini tutan 33 yaşındaki Jolie’nin altı çocuğunun da velayetini almak için Pitt’e 90 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü. Brad Pitt’in ise bu teklifi çok saçma bulduğu ve anında reddettiği söylentileri dolaşıyor.