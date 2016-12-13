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Spor

Brandon Paul Anadolu Efes'te

Oyun kurucu pozisyonundaki Brandon Paul, Joventut forması giyiyordu

13 Aralık 2016 13:47

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Brandon Paul ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geride kalan sezon İspanya'nın Joventut takımında forma giyen 25 yaşında ve 1,93 metre boyundaki oyun kurucunun, 33 müsabakada 13.2 sayı, 2.7 ribaunt, 1.4 asist ortalamaları ile mücadele ettiği aktarıldı.

Brandon Paul, 2016 NBA Yaz Ligi'nde Charlotte Hornets ve Philadelphia 76ers formaları giydikten sonra Philadelphia ekibiyle sözleşme imzaladı.

Burada dört hazırlık maçına çıkan oyuncu, daha sonra takımıyla yollarını ayırdı.

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