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Kültür-Sanat

Brandon Lee'yi yanlışlıkla öldüren oyuncu hayatını kaybetti

Michael Massee, aralarında Seven ve The Game filmlerinin de olduğu pek çok önemli yapıtta rol almıştı

27 Ekim 2016 16:02

‘The Crow’ filminin setinde, rol arkadaşı Brandon Lee’yi yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep olan ve bu olaydan sonra hiç o filmi seyretmediğini söyleyen ABD’li oyuncu Michael Massee 61 yaşında hayatını kaybetti.

David Fincher'ın 1995 yapımı ‘Seven’ filmindeki rolüyle tanınan Massee, yaklaşık 80 film çekti. Oyuncu, Fincher ile 1997 yılında ‘The Game’ filmi için tekrar birlikte çalıştı.

Oyuncunun diğer önemli filmleri arasında ‘Kayıp Otoban’ (Lost Highway-1997), ‘Kedi Kadın’ (Catwoman-2004), ‘İnanılmaz Örümcek Adam’ (The Amazing Spider-Man-2012) yer alıyor.

Massee ayrıca ‘Rizzoli & Isles’, ‘The X-Files’, ‘Alias’, ‘Supernatural’, ‘House’ ve ‘The Blacklist’ gibi TV dizilerinde de rol aldı.

 

"İyi kalpli ve yetenekliydi"

 

Rizzoli & Isles’ın başrol oyuncularından Angie Harmon, Massee’nin ölüm haberini aldıktan sonra Twitter üzerinden “Onun ölümünü duyduğumdan beri kalbim çok ağır. O son derece yetenekli ve iyi kalpli biriydi. Onu tanıdığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum” notunu yazdı.

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