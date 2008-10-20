Brandanın altında Atatürk var

Ata'ya benzemeyen portre

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) hizmet binasının dış cephesine yaptırılan cam ve mozaik Atatürk portre, gösterilen tepkilerin ardından brandayla örtüldü.Resmin Atatürk'e benzemediği yönündeki eleştiriler sonrasında üzerine branda çekilmesine karar verdiklerini aktaran TUTSO yetkilileri, hatanın ihaleyi kazanan firmadan kaynaklandığını ileri sürdü. "Odamızın tüm üyeleri Atatürkçüdür. Frmanın bu hatası bizi de yaraladı. Şimdilik brandayla kapattığımız bu portreyi kısa sürede yenileteceğiz. Herkesten özür diliyoruz" denildi.Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Ali Tezcan ise yeni Atatürk portresinin çok güzel olmasını beklediklerini söyledi.1926 yılında kurulan TUTSO'nun binasının dış cephesinde yer alan Atatürk portresi ve Türk bayrağının yenilenmesine karar verilmiş, iş 10 bin 500 YTL'ye ihale edilmişti. Yaptırılan cam ve mozaik Atatürk panosu bir hafta önce yerine asılmış, ancak portrenin Atatürk'e benzemesi tepki çekmişti.