Brainard, Fed Başkan Yardımcısı seçildi

Lael Brainard, ABD Senatosu'nda yeterli oyu alarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki Başkan Yardımcısı olmaya hak kazandı.

Brainard’ın konuşmaları, konu politika faizinin yükseltilmesinin aciliyetine geldiğinde, kendisinin Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) en güvercin üyelerinden biri olduğunu işaret ediyor.

Diğer taraftan Brainard, , Powell’ın daha tereddütlü yaklaştığı iki alan olan iklim değişikliği ve dijital para konularında, Fed’in rolünü artırma yönünde daha etkili olması bekleniyor. Brainard ayrıca, finansal serbestleştirme değişiklikleri konusuna da birkaç kez itirazda bulunmuştu.