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Dünya

BM Özel Temsilcisi Brahimi, Lavrov ile görüştü

Brahimi, yakın vadede Suriye'ye Birleşmiş Milletler'e bağlı gözlemci gönderme planı olmadığını da söyledi

29 Ekim 2012 23:10

Suriyelilerin "Fiiliyatta başlamadan bitti" dediği ateşkesin mimarı Lahdar Brahimi, bugün Moskova'da. BM Özel Temsilcisi Brahimi, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Lavrov, "Ateşkesin çökmesinden üzüntü duydum" dedi.

Brahimi ise, "Ateşkesin tam anlamıyla başarılı olamamasından üzüntü duyuyorum. Çabalar sürecek" mesajı verdi.

Brahimi, yakın vadede Suriye'ye Birleşmiş Milletler'e bağlı gözlemci gönderme planı olmadığını da söyledi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ise Güney Kore'de konuştu. Ban, "Tarafların çatışmaları durdurma kararına saygı göstermekte başarısız olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Kriz daha fazla silahla çözülemez" dedi.

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