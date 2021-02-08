Brady önderliğindeki Buccaneers, Mahomes'un Chiefs'ini geçti; tarihinde ikinci kez Super Bowl şampiyonu oldu

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Tampa Bay Buccaneers, Super Bowl'da son şampiyon Kansas City Chiefs'i yenerek Amerikan futbolu ligi NFL'de 2'nci kez mutlu sona ulaştı.

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde oynanan maçta birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyisi kabul edilen 43 yaşındaki Tom Brady, genç rakibi Mahomes'tan istatistiksel olarak daha iyi bir karşılaşma çıkararak ve Super Bowl'un En Değerli Oyuncusu seçildi.

31-9 biten karşılaşmada Brady 201 yarda ve 3 touchdown pası attı. Bu paslardan ikisini New England Patriots'tan eski yakım arkadaşı Rob Gronkowski yakaladı.

Mahomes 49 pas denemesinin 26'sında başarılı olurken 2 defa topu rakip takıma fırlattı. Yıldız oyun kurucu, maçı touchdown pası atmadan tamamladı.

Öte yandan Buccaneers, kendi stadyumunda Super Bowl'a çıkan ilk takım oldu.

Brady bu sonuçla birlikte 7. Super Bowl şampiyonluğuna ulaştı. 43 yaşındaki efsane isim daha önceki 6 zaferini New England Patriots ile kazanmıştı. Yıldız Amerikan futbolu oyuncusu 5'inci kez de Super Bowl'un En Değerli Oyuncusu seçildi. Brady gelecek sezon da sahada olacağının sinyalini vererek, "Bu noktaya geri döneceğiz" dedi.