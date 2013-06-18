Brad Pitt'in Dünya Savaşı Z filminin galası yapıldı

Brad Pitt’in başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği "Dünya Savaşı Z" (World War Z) adlı filmin New York galası, Times Meydanı'nda yapıldı.

Meydana kurulan özel platform üzerinde gerçekleşen galayı, onbinlerce New Yorklunun yanı sıra turistler de izledi. Etkinlik için ayrılan alana sığmayan Brad Pitt hayranlarının büyük bölümü, galayı meydandaki dev ekranlardan izlemek zorunda kaldı.

Brad Pitt'in eşsiz geldiği galaya; Mireille Enos, James Badge Dale, Ruby Jerins ve Sterling Jerins'in de aralarında bulunduğu filmin oyuncularının büyük bölümü katıldı.

Hayranlarının sevgi gösterileri arasında alana gelen Pitt, kırmızı halıda yürümeden önce uzun süre sevenlerini selamlayarak, imza dağıttı.

Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği galada Dünya Savaşı Z filminin uyarlandığı aynı adlı kitabın yazarı Max Brooks ve filmin yönetmeni Marc Foster da hazır bulundu.

Bilim kurgu film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı konu alıyor. Brad Pitt, filmde Gerry Lane adlı bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanını oynuyor. Film, dünya geneline yayılan zombi istilasına karşı verilen mücadeleyi konu alıyor.

Müziklerini İngiliz rock grubu "Muse"un yaptığı film, ABD ve İngiltere'nın yanı sıra Türkiye'de de 21 Haziran’da gösterime girecek.