-BRAD PİTT'E ÇANAKKALE DAVETİ ÇANAKKALE (A.A) - 12.10.2010 - Gelecek yıl yapılacak Çanakkale Troia Film Festivali'ne davet edilen ünlü oyuncu Brad Pitt ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Festivalin genel koordinatörü Savaş Tayhan, yaptığı yazılı açıklamada, 4-9 Haziran 2011'de düzenlenecek festivalin yoğun bir etkinlik programında geçeceğini belirtti. Festival ekibinin Troy filminin başrol oyuncusu Brad Pitt'e ulaştığını ifade eden Tayhan, ünlü oyuncuya Troia Atı, Çanakkale, Troia Antik Kenti ve Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili görseller gönderdiğini kaydetti. Pitt'in menajeri Lindsay Kurtz ile bağlantıya geçildiğini ve ünlü oyuncunun Çanakkale'ye gelmesi için girişimlerin sürdüğünü vurgulayan Tayhan, bunun yanında Troy filminin yönetmeni Wolfgang Petersen, diğer oyuncular Eric Bana, Orlando Bloom ve Diane Kruger'e bazı tanıtım malzemeleri gönderilip, davetin yinelendiğini bildirdi. -FORMULA 1 PİLOTU WEBBER DE DAVET EDİLDİ- Savaş Tayhan, açıklamasında, film festivaline sadece Troy film ekibinin davet edilmeyeceğini, dedesi Çanakkale'de ölen Avustralyalı Formula 1 pilotu Mark Webber'in de festivale ve Çanakkale'ye gelmesi için girişim başlatıldığını ifade etti. Webber'in davetten memnun kaldığını ve festivale katılmak istediğini vurgulayan Tayhan, şunları kaydetti: ''Festival ekibi haziran ayına kadar birçok sanatçıyı, oyuncuyu, gazeteci ve yazarı Çanakkaleli ile buluşturacak. Ayrıca çok önemli ressamlar ve heykeltraşlar Çanakkale'ye davet edilecek. Çanakkale'nin tanıtımına katkı sağlamak için 20 kişilik ekiple kentin karadan ve denizden çekimleri yapılıp, 8 dakikalık bir tanıtım DVD'si hazırlandı. Bunlar birçok yere gönderilecek.''