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Brad Pitt ve Angelina Jolie evlendi

Pitt ve Jolie 25 Aralık tarihinde evlendi

03 Ocak 2013 09:45

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Brad Pitt ve Angelina Jolie 25 Aralık tarihinde evlendi.

Donna Karan’ın Parrot Cay’deki malikanesinde evlenen çiftin nikahına Karan katılmadı.

Pitt’in anne-babası, kardeşleri ve onların çocuklarını da tatilde yanlarında götüren çifte 12 dadının eşlik etmesi geçtiğimiz günlerde medyada olay olmuştu.

Yerel muhabir Jeffrey Slonim, dadıların da nikahta hazır bulunduğunu söyledi.

Yedi yıl süren beraberlik ve altı çocuğun ardından Pitt ve Jolie, Nisan 2012’de nihayet nişanlanmışlardı.

Ünlü oyuncular çocuklarının sürekli kendilerine evlenmeleri için baskı yaptığını ifade ediyordu.

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